4 conseils pour repérer les arnaques aux faux placements

Pour vérifier la fiabilité d’un placement et éviter une arnaque, quelques outils mis en place notamment par l’AMF existent.

Sommaire:

Attention aux fausses publicités sur Internet: quelques techniques pour les identifier

Les placements trop alléchants et sans risque sont souvent des arnaques

En cas de doute, consultez les listes noires des placements

Vérifiez les agréments et les habilitations: ils sont obligatoires

Internet et les réseaux sociaux regorgent de publicités illégales, usurpant l’image de personnalités pour vanter des placements financiers aux rendements mirobolants. Elles imitent le plus souvent des articles de titres de presse comme ceux du Monde ou de Libération . Ces articles sont hébergés sur des noms de domaine proches de ceux du média copié: lemondejournal.fr, lomonde.fr, liberationnews.com… Le premier moyen de vous assurer de l’authenticité d’un article est de vérifier que l’URL est conforme à celui du site officiel.

Par ailleurs, les publicités concernant les offres de produits financiers sont strictement encadrées par la loi:

Elles doivent obligatoirement mentionner les risques liés à l’investissement, en précisant par exemple que le placement présente des risques de perte en capital,

Elles ne peuvent pas afficher de promesses de rendement.

Enfin, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 interdit la publicité sur plusieurs types de placements hautement spéculatifs et risqués, notamment:

Les options binaires, des «instruments» de trading permettant de spéculer sur l’évolution d’un titre sur une très courte durée,

Les CFD ou contrats sur la différence. Ces produits financiers servent à essayer de prédire les variations à la hausse ou à la baisse d'un «actif sous-jacent» sans jamais le détenir,

Les contrats financiers sur devises (Forex).

Face à une offre d’investissement, certains éléments doivent vous alerter:

Un placement présenté comme idéal, sans risque, avec la promesse d’un rendement imbattable,

Un interlocuteur au discours séduisant et rassurant, vous incitant à investir d’abord une petite somme,

Un interlocuteur insistant, pressant, vous invitant à faire un versement rapidement,

Une interface de paiement inhabituelle: le RIB d’une banque domiciliée à l’étranger ou une plateforme de paiement en ligne d’une marque inconnue.

À savoir L’AMF (Autorité des marchés financiers) propose un petit test en ligne pour vous aider à détecter les arnaques.

L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l’AMF publient et mettent régulièrement à jour des listes noires de milliers de sites ou entités non autorisés. Ces listes sont disponibles sur le site d’information Assurance Banque Epargne Info Service , proposé par la Banque de France, l’ACPR et l’AMF, ou directement sur le site de l’AMF . Il est possible d’effectuer une recherche par URL ou par adresse mail. En cas de doute ou de question, vous pouvez contacter AMF Épargne Info Service au 01 53 45 62 00.

Il faut également prendre garde aux usurpations d’identité. Parmi les 414 noms ajoutés à la liste noire de l’ACPR au cours du deuxième trimestre 2024, 59% usurpent l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier autorisé à commercialiser des produits financiers en France ou dans un pays de l’Espace économique européen. Prêtez attention aux moindres détails, comme un nom mal orthographié dans une adresse mail ou une URL.

Tout acteur distribuant un produit ou un titre financier (entreprise d’investissement, conseiller en investissement, banque, assureur, société de gestion…) doit justifier d’un agrément ou d’une habilitation. Avant d’investir, il faut vérifier systématiquement que votre interlocuteur est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en consultant:

Le REGAFI , registre des agents financiers,

Le REFASSU , registre des organismes d’assurance.

Quand une société est enregistrée dans le fichier, elle est a priori fiable. Toutefois, l’entreprise doit disposer de l’agrément adéquat: c’est-à-dire celui concernant le type de service vous intéressant en particulier.