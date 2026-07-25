Les cosplayers du Comic-Con bravent la chaleur, les contretemps et des mois de travail pour mettre en avant leur passion

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* Sarah Lu a commencé à confectionner son costume de Toothless en janvier et a dépensé environ 400 dollars

* David Martinez recommande de s'hydrater régulièrement pour supporter les températures estivales lorsqu'on porte des tenues élaborées

* Bryan Mero se déplace avec un kit de 15 livres pour réparer gratuitement les costumes

par Rollo Ross et Danielle Broadway

Même si le Comic-Con de San Diego est connu pour ses tables rondes très médiatisées consacrées à la culture populaire, ce salon californien annuel est tout aussi célèbre pour ses cosplayers aux costumes élaborés.

Chaque année, les fans de bandes dessinées, de jeux vidéo, de cinéma et de fantasy passent des mois à créer des costumes qui témoignent de leur attachement à leurs personnages et franchises préférés.

Sarah Lu, 27 ans, qui vient de s'installer à San Diego, a commencé en janvier à travailler sur son costume représentant le dragon Toothless, tiré du film de DreamWorks "Comment dresser son dragon", pour lequel elle a dépensé environ 400 dollars.

"Pour moi, en tout cas, c’est un mélange de théâtre, de musique et de danse; j’utilise donc toutes ces compétences pour donner vie à un personnage. Je pense qu’il y a une sorte de magie là-dedans", a-t-elle déclaré à Reuters sur le site du salon.

Certains costumes remportent un franc succès auprès du public au Comic-Con, tandis que d’autres attirent moins l’attention.

José Samaniego, 21 ans, habitant de San Diego, a déclaré que le succès dépendait souvent de l’attitude.

"Ayez confiance en vous", a-t-il déclaré. "Si vous n’avez pas confiance en votre propre cosplay, vous dégagerez une très mauvaise aura et personne ne vous appréciera. Si vous n’aimez pas votre tenue, alors elle est affreuse", a-t-il ajouté.

Le Comic-Con se déroulant en été, les cosplayers portant des tenues complexes doivent également composer avec la chaleur.

"'Comment faites-vous pour rester au frais? Hydratez-vous, hydratez-vous et hydratez-vous encore", a déclaré David Martinez, 54 ans, chef de projet dans une entreprise pharmaceutique de San Diego, qui a participé à l’événement déguisé en un mélange de Spider-Man et de l’artiste Bob Ross.

Malgré des mois de préparation, les costumes peuvent présenter des défaillances. La colle peut ramollir sous l’effet de la chaleur, provoquant la désagrégation de certaines pièces, tandis que le tissu peut se déchirer ou s’effilocher.

C’est là qu’intervient Bryan Mero, un réparateur de costumes passionné par l’aide qu’il apporte aux participants.

Déguisé en Fix-it Felix, personnage du film d’animation Disney "Les Mondes de Ralph", Mero parcourt le salon muni d’un marteau jaune et d’un sac à dos rempli de matériel de réparation. Lu a déclaré à Reuters que Mero était le véritable "MVP" de tout le salon.

"J’apporte tout ce dont on a besoin pour réparer un cosplay: de la superglue, du ruban adhésif, des épingles de sûreté, des épingles à cheveux, de la laque, des élastiques à cheveux de toutes les couleurs, toutes les couleurs principales pour ça, un fer à souder, un pistolet à colle chaude. Je sais qu’il me manque pas mal de choses, car mon sac pèse environ 15 livres", a-t-il expliqué.

"C’est en gros ce que je fournis, et je le fais gratuitement, simplement parce que je demande juste que l’on rende la pareille", a ajouté Mero.

Le Comic-Con de San Diego est un salon annuel dédié au divertissement et à la bande dessinée, qui se tient à San Diego, en Californie, et célèbre la bande dessinée, la culture populaire et les médias associés.