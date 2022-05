Les femmes doivent-elles s’intéresser aux crypto-monnaies?

Les femmes sont peu présentes sur les crypto-monnaies comme le bitcoin crédit photo : Elnur/Shutterstock / Elnur

Les femmes sont peu présentes sur les crypto-monnaies comme le bitcoin. Elles sont réputées pour être adverses au risque. Pour autant, la France s’est dotée d’un nouveau cadre législatif qui pourrait les y inciter.

Sommaire:

bitcoin et crypto-monnaies

Un nouveau cadre législatif pour les placements en crypto-monnaies

Crypto-monnaies: des achats possibles en direct ou via des fonds

Prendre date dans un investissement d’avenir

Bitcoin et crypto-monnaies

Parmi les nouveaux instruments financiers apparus ces dernières années figurent le bitcoin et plus généralement les crypto-actifs, aussi appelés «crypto-monnaies». Celles-ci peuvent être utilisées comme des monnaies de transaction, et aussi compte tenu de leur hausse sur longue période, comme des instruments de placement.

Toutefois, ces actifs sont extrêmement volatils. Ainsi après une forte hausse jusqu’à fin 2017, le cours du bitcoin a fortement chuté en 2018 avant de se reprendre en 2019. Il a ensuite fortement chuté en même temps que les autres actifs pendant la crise sanitaire, avant de se reprendre à nouveau. En mai 2022, il est repassé sous la barre des 30.000 dollars, un recul de 57% par rapport à son record historique, atteint en novembre 2021. Les risques pesant sur ces actifs éloignent ainsi les investisseurs les plus prudents, et en particulier les femmes. D’autant plus que certaines plateformes de transaction relèvent purement et simplement de l’escroquerie.

Un nouveau cadre législatif pour les placements en crypto-monnaies

Pour développer l’usage et les placements en crypto-monnaie, il faut pouvoir convaincre un public plus large et en particulier un public féminin, qui ne s’est pas véritablement intéressé jusqu’à présent à ce type d’instruments.

Le cadre législatif a ainsi été changé en 2018 à travers la loi Pacte, les différents textes sur les crypto-monnaies ayant été publiés fin 2019. Le législateur a souhaité se donner les moyens dans sa réforme de faire le tri entre les acteurs. Ainsi, il été mis en place un régime spécifique encadrant ces prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Dorénavant, un PSAN doit obligatoirement être enregistré auprès de l‘Autorité des marchés financiers (AMF) pour pouvoir proposer en France les services de conservation, d’achat, de vente, d’échange de crypto-monnaies et d’exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-monnaies. A défaut, ces acteurs sont susceptibles de figurer sur les listes noires de l’AMF. Régulièrement, l’AMF alerte sur les nombreuses escroqueries en la matière et rappelle l’existence, sur son site, d’une liste blanche de PSAN à consulter avant d’investir.

Crypto-monnaies: des achats possibles en direct ou via des fonds

Grâce à ces agréments, les plateformes de transaction, mais aussi les acteurs stockant ces monnaies ou encore les fonds d’investissement seront soumis à des règles semblables à celles des autres intervenants sur des monnaies et dans des placements traditionnels.

Ces actifs pourront être utilisés dans le cadre de fonds d’investissement aux côtés d’actifs traditionnels ou dans des fonds spécialisés sur les crypto-monnaies. Ces derniers permettront de s’exposer au potentiel de hausse sur le long terme de ces actifs.

Prendre date dans un investissement d’avenir

Ces changements sont particulièrement importants car ils permettront aux personnes, et en particulier aux femmes encore peu familiarisées à ce type d’instruments de commencer, de s’y intéresser.

Il est en effet possible d’investir de petites sommes dans des crypto-monnaies ou dans un fond spécialisé. Outre l’intérêt financier de ces placements sur le long terme, il faut souligner qu’à terme court terme ils sont très volatils. Ils permettent aussi de mieux comprendre les enjeux liés au développement du numérique.

Le bitcoin s’inscrit dans une des innovations majeures de ces dernières années à savoir la blockchain (une nouvelle technique de stockage et de transport de l’information). Celle-ci tend à s’imposer dans de très nombreux secteurs de la vie quotidienne qui concernent tout un chacun.