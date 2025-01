Cryptomonnaies: un eldorado ou un pari risqué?

Quand vous choisissez votre cryptomonnaie, vous devez ensuite choisir le moyen sécurisé de la conserver.

Sommaire:

Le fonctionnement des cryptomonnaies: des valeurs virtuelles décentralisées

Une classe d’actifs très volatile: fluctuations importantes à la hausse et à la baisse

Le choix de la plateforme d’échange de cryptoactifs est primordial

Sécuriser la conservation de vos cryptoactifs: 2 solutions

Le fonctionnement des cryptomonnaies: des valeurs virtuelles décentralisées

Les cryptomonnaies, ou cryptoactifs, sont des actifs numériques. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) les définit comme des «valeurs virtuelles décentralisées» et insiste: la cryptomonnaie est différente d’une monnaie véritable. En effet, les cryptoactifs ne sont pas émis ni réglementés par des banques centrales. Ils sont sans cours légal. Ils se situent en dehors du champ de garantie des institutions financières . Les cryptoactifs s’appuient sur la blockchain: une technologie de stockage et de transmission d’informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. La principale cryptomonnaie est le Bitcoin. Toutefois, il en existe des milliers.

Une classe d’actifs très volatile: fluctuations importantes à la hausse et à la baisse

Le cours des cryptoactifs peut fluctuer fortement et en quelques heures, à la hausse comme à la baisse. Ces mouvements sont imprévisibles. En novembre 2021, le cours du bitcoin s’établissait à 58.305 euros. Un an plus tard, il tombe à 15.409 euros, soit une perte de valeur de 74%. En 2024, le cours du Bitcoin a plus que doublé: il est passé de 40.000 euros en janvier au seuil symbolique de 100.000 euros, franchi pour la première fois en décembre. Il s’agit donc d’un placement risqué et réservé à un public averti. L’investissement dans les cryptomonnaies doit être envisagé dans le cadre d’une stratégie de diversification de votre patrimoine et concerner seulement une fraction de vos avoirs.

Le choix de la plateforme d’échange de cryptoactifs est primordial

De multiples plateformes en ligne permettent d’investir dans les cryptomonnaies. Malheureusement, les sites frauduleux sont légion. Il est donc essentiel de vous assurer de la réputation et de la fiabilité de vos intermédiaires. Les sociétés gérant l’achat, la vente, l’échange et la conservation d’actifs numériques en France doivent impérativement être autorisées par l’AMF.

Pour investir en toute sécurité, nous vous invitons à consulter la liste des Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) sur le site de l’AMF . Un PSAN peut également obtenir un agrément auprès de l’AMF, mais cette procédure est optionnelle. L’agrément implique des vérifications plus approfondies. Il garantit un régime de protection plus proche de celui des produits d’investissement classiques.

À noter Les arnaques pullulent sur les réseaux sociaux. Il faut prendre gare aux soi-disant formations en cryptoactifs et aux groupes privés censés offrir des informations privilégiées ou des opportunités d’investissement sur des messageries privées.

Sécuriser la conservation de vos cryptoactifs: 2 solutions

Lorsque vous investissez dans des actifs numériques, vous recevez une clé privée unique. Il s’agit d’un code sécurisé. Il vous permet d’accéder à vos actifs, de les revendre ou de les utiliser pour régler une transaction. Ce code est conservé dans un «crypto wallet», soit un portefeuille de stockage en ligne. Vous devez opter pour un système sécurisé pour vous prémunir du risque de perte et de piratage. Plusieurs options s’offrent à vous:

Online wallet ou portefeuille en ligne, dit « hot wallet ». Il s’agit de la méthode la plus simple et la plus répandue. Vous pouvez stocker vos actifs sur la plateforme d’échange. Avant cela, veillez à ce que l’intermédiaire ait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, notamment grâce à la double authentification. Le risque de piratage est faible, mais pas exclu. Il est également possible d’opter pour un portefeuille de stockage distinct. Il vous garantit une maîtrise totale.

Hardware wallet: Le hardware wallet est un périphérique de stockage «à froid» («cold wallet») , c’est à dire hors réseau. Il offre une sécurité renforcée: il n’y a aucun moyen d’y accéder à distance ni de le pirater. Ce support physique peut prendre la forme d’un petit boîtier. La référence en matière de hardware wallet est la société française Ledger. Il est conseillé d’opter pour cette solution sécurisée quand vous détenez un montant élevé de cryptoactifs.