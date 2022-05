Entreprises : prendre les bonnes décisions grâce aux tours de contrôle de supply chain

On le sait, le consommateurs actuel veut tout tout de suite : commander en ligne le matin et recevoir son produit le soir même. Il en va aussi de même pour les entreprises qui ont moins de stock et doivent parfois pouvoir répondre à de grosses commandes rapidement.

Ces besoins sont autant de défis logistiques et cette logistique justement doit être plus intelligente, plus réactive, plus connectée. A tel point que pour gérer tous ces flux de données et les orienter au mieux, il peut-être utile de créer une tour de contrôle de supply chain.

Pour paprler de ce sujet technique aux implications très concrètes Emmanuelle Rouot, consultante Square était sur le plateau de 3 min eco.