information fournie par France 24 • 09/05/2025 à 15:09

Il est l’une des voix les plus emblématiques du continent africain. Une voix qui transcende depuis 45 ans les frontières, les langues et les générations. À 65 ans, Youssou N'Dour incarne une mémoire vivante de la musique africaine. Le roi du Mbalax, est de retour avec "Eclairer le monde", un nouvel album ancré dans la tradition sénégalaise et ouvert sur le monde.