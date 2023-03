Webinaire : tout savoir sur le crowdfunding immobilier au sein du PEA-PME

Vous souhaitez investir pour financer des projets immobiliers ?



Grâce à l’offre de crowdfunding immobilier en partenariat avec la plateforme Homunity.com, nous vous proposons des projets sélectionnés et audités par Homunity qui vous conseille sur votre investissement au moment de la souscription.



Accessible dès 1000 euros, il n’y a aucun frais d’entrée et de sortie. La souscription se fait 100% en ligne.



Le crowdfunding immobilier est réservé aux clients Boursorama Banque détenteurs d’un compte-titres.



Ce produit présente un risque de perte partielle ou totale en capital et est totalement illiquide durant toute la durée de votre investissement.



Découvrir les projets