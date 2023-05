Webinaire : investir, pourquoi pas moi ?

information fournie par Boursorama Banque • 09/05/2023 à 10:00

Avec le replay de ce webinaire, Boursorama inagure un partenariat avec ViveS Media, avec un objectif réduire les inégalités dans l'accès à l'investissement entre les hommes et les femmes.

Dans ce webinaire en deux parties, retrouvez tout d'abord l'interview de Clara Molley par Catherine Laurent, cheffe de service rédactionnel de ViveS Media.

Ancienne trader devenue advocate de l'égalité au travail, Clara revient sur son parcours et explique comment sa propre expérience lui a permis de trouver ma mission : permettre à toutes les femmes de se libérer des freins extérieurs et intérieurs qui les retiennent.

Elle a créé un podcast "Les Règles du Jeu" en 2019 pour permettre à chacune de s'approprier les bons leviers de réussite et les mettre en œuvre au quotidien, et en 2020, son premier livre, Les Règles du Jeu, est sorti aux Editions Dunod pour lever les derniers tabous et donner aux femmes les moyens de prendre toute leur place au travail.

Ensuite, nos experts de Boursorama Banque donnent des conseils pratiques pour commencer à investir : de la solution la plus simple à la plux experte et répondent aux questions posées pendant ce moment d'échange.