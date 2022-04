Webinaire : comment construire un portefeuille 100% ETF

information fournie par Boursorama • 06/04/2022 à 17:11

Pratiques, peu chargés en frais et offrant de vastes possibilités en termes de choix d'investissement, les ETF sont de plus en plus appréciés par les investisseurs individuels. Mais peu ont encore fait le choix de se constituer un portefeuille 100% ETF.

Dans le replay de ce webinaire d'un peu plus d'une heure Isaure Chabannes, directrice Ventes iShares France et Arnaud Gihan, directeur iShares France, tous deux chez BlackRock expliquent les raisons et l'intérêt d'une telle démarche et détaillent de façon didactique chaque étape de la création de ce portefeuille 100% ETF, exemples concrets à l'appui.

Andrea Dagnano, chef de produit Bourse chez Boursorama, les rejoint en fin de weconférence pour présenter Boursomarkets et son offre de 40.000 produits accessibles à 0 euro de courtage.

