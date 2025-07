Data Center : le réchauffement est-il fatal ?

information fournie par France 24 • 18/07/2025 à 11:23

Le numérique n’a rien d’immatériel. Il représente déjà deux à trois fois l’empreinte carbone de la France, utilise des tonnes de métaux rares et fonctionne grâce à des data center, de véritables ogres énergétiques qui abritent et gèrent nos données. Le numérique peut-il alléger ses impacts écologiques ? Et si oui comment ? Aux portes de Paris, une piscine olympique et un futur quartier utilisent la chaleur dégagée par un giga centre de données.