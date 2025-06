Bezos et Lauren Sanchez se sont dit oui dans une Venise divisée sur ce mariage

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, quitte l'hôtel Aman le jour de son mariage avec Lauren Sanchez, le 27 juin 2025 à Venise ( AFP / Stefano Rellandini )

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et la journaliste Lauren Sanchez se sont mariés symboliquement vendredi soir lors d'une somptueuse cérémonie en présence de personnalités riches et célèbres sur une île de Venise, loin des regards et des manifestants.

Jeff Bezos, 61 ans et Lauren Sanchez, 55 ans, on échangé leurs voeux lors d'une cérémonie en tenue de soirée vendredi soir sur l'île de San Giorgio Maggiore, face à la place Saint-Marc, selon les médias italiens.

La cérémonie pour les mariés a débuté par un air chanté par Matteo Bocelli, fils du célèbre chanteur d'opéra Andrea Bocelli, selon les informations rapportées.

Le chef étoilé Fabrizio Mellino a préparé le dîner de mariage, tandis que le gâteau était confectionné par le pâtissier français Cédric Grolet, selon le Corriere della Sera.

Lauren Sanchez a posté sur Instagram sur le compte "laurensanchezbezos" une photo d'elle en robe blanche de mariée avec Jeff Bezos, même si les deux sont déjà mariés civilement aux Etats-unis.

La cérémonie de mariage vendredi est le point culminant d'une semaine de festivités, entre yachts et invités VIP, qui s'achèvera samedi avec un grand bal où chantera Lady Gaga, dans une Venise divisée sur l'impact qu'auront ces noces sur l'image de la ville.

Le bateau "Moa" (c), transportant Jeff Bezos, est escorté sur le Grand Canal le jour de son mariage avec Lauren Sanchez, le 27 juin 2025 à Venise ( AFP / Stefano Rellandini )

La fille du président américain Ivanka Trump, Leonardo di Caprio, Kim Kardashian, Kendall et Kylie Jenner, la superstar du football américain Tom Brady, la présentatrice Oprah Winfrey ou Bill Gates faisaient partie des invités aperçus sur les canaux de la ville par des photographes de l'AFP.

Interrogé sur ce qu'il préférait de la Cité des Doges, le milliardaire américain, tout sourire dans un canot aux côtés de sa future épouse, s'est pris d'enthousiasme: "Regardez autour de vous! Cette ville semble impossible, (...) et pourtant, elle est bien là", peut-on l'entendre dire dans une vidéo publiée par La Repubblica.

- près d'un milliard de retombées -

Jeff Bezos, qui détient pour environ 215 milliards de dollars d'actions d'Amazon, fera un don de 3 millions d'euros à une association de protection de la lagune, à la Venice International University et à l'Unesco, selon le président de la région Luca Zaia (extrême droite).

Le bateau transportant Lauren Sanchez (c) est escorté vers l'île San Giorgio Maggiore le jour de son mariage avec Jeff Bezos, le 27 juin 2025 à Venise ( AFP / Stefano Rellandini )

Les pouvoirs locaux n'ont cessé de soutenir le choix du milliardaire de se marier à Venise, balayant tout lien avec le surtourisme contre lequel des mesures ont été prises comme l'instauration d'un ticket d'entrée payant.

Le ministère du Tourisme, dans une note vendredi, a chiffré les dépenses directes réalisées par Jeff Bezos et sa future épouse à 28,4 millions d'euros pour ces festivités qui passionnent les médias italiens.

Il a surtout dit s'attendre à 895 millions d'euros générés pour la ville par la "visibilité médiatique" de l'événement, tout en prévenant que celle-ci "exige une vérification empirique."

Quelque 100.000 touristes dorment dans la ville durant la haute saison, auxquels s'ajoutent des dizaines de milliers de visiteurs à la journée, alors que le nombre de résidents permanents est en chute libre.

Pour Samuel Silvestri, commerçant vénitien de 55 ans, "le surtourisme est principalement causé par ces gens qui ne viennent qu'une journée avec leur sac à dos et leur nourriture, et qui contribuent très peu à la ville".

"Pas par ceux qui transforment Venise en un petit Monte-Carlo", le célèbre quartier de Monaco, poursuit-il. "Ce mariage aussi façonne l'image de la ville".

Un avis probablement partagé par Alain Vanleeuw, 70 ans, un entrepreneur de Bruxelles qui dit qu'il a "essayé de programmer (son voyage, ndlr) en fonction des dates qui avaient été prévues pour le mariage.”

- Pas de renfort policier -

Vue de l'Arsenal, avant le mariage du fondateur d'Amazon Jeff Bezos avec Lauren Sanchez, le 27 juin 2025 à Venise ( AFP / Stefano Rellandini )

Mais un collectif d'habitants baptisé "No Space for Bezos" ("Pas de place pour Bezos") multiplie les manifestations symboliques pour s'opposer aux réjouissances, au slogan de "Venise n'est pas à vendre", craignant que le mariage complique encore plus le déplacement des habitants.

"Ce mariage cause des problèmes dans la ville, avec des fermetures de canaux et des contrôles de plus en plus stricts", a dénoncé Alice Bazzoli, 24 ans, militante de "No Space for Bezos".

"Il n'y a eu aucune intention de verrouiller la ville", a assuré le préfet de Venise Darco Pellos à l'AFP, affirmant par ailleurs que l'événement n'avait exigé aucun "renfort" policier par rapport à une saison estivale habituelle.

Des touristes en gondole sur la lagune de Venise, le jour du mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez, le 27 juin 2025 ( AFP / ANDREA PATTARO )

Il y a 11 ans, le mariage de l'acteur George Clooney n'avait pas créé autant de remous. Mais l'acteur américain n'est pas l'un des hommes les plus riches de la planète et n'a pas fondé le plus grand site mondial d'e-commerce, régulièrement dans le viseur d'associations de défense de l'environnement.

Greenpeace justement n'a de cesse de dénoncer l'impact écologique du mariage, auquel de nombreux invités se sont rendus en jet privé, alors que l'équilibre fragile de Venise "coule sous le poids de la crise climatique".