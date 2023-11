Qu’est-ce qu’un ETF ?

Les ETF sont des fonds d'investissement cotés en Bourse. Un ETF va chercher à reproduire la performance d'un indice boursier. (Crédit photo : Adobe Stock)

Également appelé tracker, un ETF (pour « Exchange Traded Fund ») est un fonds cherchant à suivre la performance d'un indice boursier. Les ETF couvrent de nombreux indices et thématiques. Ils permettent d'investir en Bourse simplement et à moindre coût. Dans cette fiche, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les ETF.

Comment fonctionne un ETF ?

Les ETF sont des fonds d'investissement cotés en Bourse. Un ETF va chercher à reproduire la performance d'un indice boursier. Ainsi, si vous achetez un ETF basé sur l'indice CAC 40, sa performance sera liée à la performance de l'indice CAC 40 c'est-à-dire la performance des 40 plus grandes sociétés françaises. L'ETF permet à tout épargnant d'investir en Bourse facilement. Dans l'exemple d'un ETF répliquant le CAC 40, en un seul investissement l'investisseur s'expose à la performance de 40 sociétés.

On parle souvent de gestion « passive » ou « indicielle » par opposition à la « gestion active ». Dans la gestion active, le gérant d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) va chercher à battre son indice de référence. A l'inverse, dans la gestion dite passive ou indicielle, l'objectif des ETF est de suivre au plus près les fluctuations de leur indice de référence.

Tout comme les actions, les ETF sont cotés en continu de 9h à 17h30 en Bourse. Cela permet à tous les investisseurs de les acheter ou de les vendre tout au long de la journée, contrairement aux OPCVM.

Dans quel type d'indice puis-je investir avec un ETF ?

Un ETF peut suivre différents types d'indice. Grâce à cette grande souplesse, les possibilités de diversification au sein d'un portefeuille sont nombreuses. Un ETF permet par exemple d'investir sur :

Une catégorie d'actifs : actions, obligations, matières premières Des zones géographiques : France, Europe ou même à l'échelle mondiale. Vous trouverez plus d'information dans notre fiche sur la diversification géographique. Une stratégie particulière ou même une approche thématique : le secteur technologique, la durabilité, la transition énergétique... Un marché spécifique : pays développés, les actions chinoises, les marchés émergents

Quels sont les avantages des ETF ?

1) Le coût : un ETF réplique automatiquement un indice. Il en résulte une structure de coûts avantageuse avec des frais de gestion qui s'établissent en moyenne largement en dessous de de 1% contre environ 2% pour un OPCVM. A titre illustratif, les frais de gestion de l'exposition l'ETF iShares Core S&P 500 UCITS (actions américaines) sont de 0,07%.

2) La transparence : les ETF affichent quotidiennement tous les titres qui composent le fonds, ce qui vous permet de savoir exactement ce qui se trouve dans votre portefeuille.

3) La flexibilité et la diversification : contrairement aux OPCVM, les ETF sont négociés en Bourse et peuvent donc être achetés ou vendus rapidement et tout au long de la journée en fonction de leur liquidité. En quelques clics, un ETF permet de s'exposer à des paniers d'actions ou d'obligations, et donc de diversifier vos portefeuilles.

Quels sont les risques des ETF ?

Comme pour n'importe quel OPCVM, les ETF sont sujets aux fluctuations du marché et les pertes ne peuvent être exclues. Les ETF qui suivent un indice sous-jacent peu connu peuvent également s'avérer moins liquides. Enfin, avant d'acheter un ETF, il est également conseillé de vérifier sa «tracking difference» qui se calcule en mesurant la différence entre le rendement d'un indice et de l'ETF qui le réplique. Cela revient à analyser la fidélité avec laquelle l'ETF parvient à dégager la même performance que l'indice qu'il réplique.

Conclusion : les choses à savoir sur un ETF

Un ETF ou tracker est un fonds coté en continu comme une action qui permet de répliquer la performance d'un indice choisi. Grâce à une gamme très large, les ETF peuvent permettre d'investir sur une catégorie d'actifs, une zone géographique voire même une thématique d'investissement. Les ETF bénéficient de frais de gestion peu élevés et peuvent être intégrés dans de nombreuses enveloppes : Compte Titres, PEA, Assurance Vie, PER.

Avertissement sur les risques. La valeur des fonds iShares peut fluctuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable ni une garantie des performances futures. Les risques liés aux pertes de cours et de change ainsi qu'à une volatilité et une concentration de marché accrues ne peuvent être exclus. BlackRock n'a pas vérifié si cet investissement était adapté à vos exigences personnelles ni à votre tolérance au risque.

Risques des produits

iShares Core S&P 500 UCITS ETF : Risque de contrepartie, Risque lié aux actions

Descriptions des risques

Risque de contrepartie : L'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer la classe de parts à des pertes financières.

Risque lié aux actions : La valeur des actions et titres assimilés est sensible aux mouvements quotidiens des marchés boursiers, à l'actualité politique et économique, ainsi qu'aux résultats et événements importants des entreprises.

Information sur l'indice

« S&P® » et « Standard & Poor's® », sont des marques déposées et S&P 500 est une marque de Standard & Poor's Financial Services LLC. Leur utilisation à certaines fins par BlackRock Fund Advisors ou ses sociétés affiliées fait l'objet d'une licence. iShares® est une marque déposée de BlackRock Fund Advisors ou de ses sociétés affiliées. Le iShares ETFn'est pas sponsorisé, recommandé, vendu ni promu par S&P et S&P ne fait aucune déclaration au sujet du caractère opportun d'un investissement dans ce produit.

Informations réglementaires :

Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

L'émetteur de ce matériel est BlackRock (Netherlands) B.V., BlackRock (Netherlands) B.V. est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél : 020 - 549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Registre du commerce n°. 17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à investir dans les fonds BlackRock et n'a pas été préparé en relation avec une telle offre.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques sont celles de leurs propriétaires respectifs.