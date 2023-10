Visite des ministres européens à Kiev : "L’Europe fait énormément"

information fournie par France 24 • 03/10/2023 à 11:53

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont retrouvés ce lundi à Kiev. Une rencontre informelle visant à exprimer leur soutien indéfectible à l’Ukraine. Pour Jacques Rupnik, historien, directeur de recherche émérite à Sciences Po, spécialiste de l’Europe centrale, et invité de France 24, "si on prend l’ensemble de l’aide (militaire, économique, humanitaire etc…), les Européens fournissent deux fois plus que les Américains." Décryptage.