Visite de site : Sycomore AM chez X-FAB

information fournie par Sycomore AM • 11/04/2022 à 08:55

Les visites de sites sont essentielles dans notre process d'investissement. Elles permettent en effet à nos analystes et gérants de se rendre compte de la réalité du terrain de l'entreprise : barrières à l'entrée, différenciation des produits, innovation, qualité de l'outil de production, degré d'automatisation et surtout contact direct avec les cadres et employés. Autant d'éléments précieux pour affiner notre évaluation fondamentale de l'entreprise. Nous avons suivi Hugo Mas, gérant des fonds small & mid Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME, lors de la visite de X-FAB, un fabricant de microprocesseurs dont le site français est implanté à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. Tiré par une forte demande au niveau mondial, et notamment par le secteur automobile, ce marché offre de belles perspectives de croissance.