Vers une économie de guerre : la finance à la rescousse de la défense ?

information fournie par France 24 • 27/09/2022 à 16:00

Sommes-nous entrés dans une économie de guerre ? Si oui alors, comment financer les industries de la défense, de la sécurité et de la cybersécurité ? Comment également encourager l'innovation française et plus largement européenne dans ces secteurs ? Certaines réponses pourraient venir du monde de la finance qui semble se mobiliser sur ce dossier. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Rémy Thannberger, associé-fondateur de Thannberger & Partners.