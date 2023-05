Vers un traité mondial pour le plastique ? 175 pays négocient pour "mettre fin" à cette pollution

information fournie par France 24 • 31/05/2023 à 20:22

Le plastique est partout, au sommet de l'Evrest, dans l'air, dans les océans et même dans le sang et le lait maternel. Il représente aujourd'hui 3,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et en 20 ans sa production a plus que doublé pour atteindre 460 millions de tonnes par an. Ce chiffre pourrait tripler d'ici 2060. Pour tenter de mettre fin à ce fléau, les représentants de 175 pays sont réunis toute cette semaine au siège de l'UNESCO à Paris. Leur objectif : élaborer les premiers contours d'un traité international juridiquement contraignant.