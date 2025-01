Vendée Globe : Boris Herrmann (12e) et Samantha Davies (13e) derniers arrivés

information fournie par France 24 • 30/01/2025 à 17:48

La navigatrice britannique Samantha Davies (Initiatives-Coeur) a franchi jeudi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 13e position, bouclant son tour du monde en 80 jours, 22 heures et 13:39 minutes. Elle termine à plus de 16 jours du vainqueur Charlie Dalin. Cette figure de la voile en solitaire avait été contrainte deux fois à l'abandon lors de ses précédents Vendée Globe, en 2012 et 2020. Ses derniers jours de navigation ont été particulièrement éprouvants. Ballottée par les tempêtes aux large des côtes françaises, elle a admis avoir "mis le frein à main" pour ménager son bateau dans la dernière ligne droite. Derrière, Romain Attanasio fait face à des conditions périlleuses, Jean Le Cam est encore monté au mât faire des réparations, et Guirec Soudée tente de communiquer avec un cargo.