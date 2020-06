Vague verte : cette contradiction bien française !

Ecorama : Désintoxez-moi • 30/06/2020 à 14:00

C'est inédit dans l'histoire politique de notre pays : 4 des 10 plus grandes villes de France seront désormais dirigées par un maire écolo. Dans le même temps, de plus en plus de citadins veulent se mettre au vert. Un choix pas forcément bon pour la planète...Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 30 juin 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com