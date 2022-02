information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 10:22

Intense activité diplomatique autour de l'Ukraine... Vladimir Poutine sollicité de toutes parts. Objectif: éviter la guerre. On va plus loin avec François Durpaire et James André. Regards croisés aussi sur le Mali après l'expulsion de l'ambassadeur de France par la junte de Bamako.