28/01/2022 à 12:47

La Russie se dit prête à poursuivre le dialogue avec l'ouest malgré le refus américain d'écarter un élargissement futur de l'OTAN à l'Ukraine. Vladimir Poutine a-t-il bluffé ou est-il toujours prêt au coup de force ? On va plus loin avec François Durpaire et Bruno Daroux.