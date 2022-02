UE-Afrique, une relation à réinventer

information fournie par France 24 • 11/02/2022 à 12:55

Les 17 et 18 février, quelque 80 dirigeants africains et européens sont attendus à Bruxelles pour le grand sommet Union européenne-Union africaine. Profitant de la présidence tournante du Conseil de l’UE, Emmanuel Macron se met en scène avec l'Afrique, avec laquelle il veut "refonder un New Deal économique et financier", estimant la relation "un peu fatiguée" entre les deux continents. Les anciennes puissances coloniales que sont les États européens veulent repartir sur des bases nouvelles, plus équilibrées et capables de contrer l’influence grandissante de puissances non démocratiques comme la Chine, la Turquie et la Russie.