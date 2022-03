Triple sommet à Bruxelles : l'OTAN, le G7 et l'UE réunis autour de la guerre en Ukraine

information fournie par France 24 • 24/03/2022 à 19:20

Les dirigeants et chefs d’état occidentaux réunis à Bruxelles pour un triple sommet, du G7, de l’OTAN et de l’UE, autour d’un même sujet : la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a mis en garde contre une crise alimentaire sans précédent dans les mois à venir. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani de Slate.fr en parlent avec Carole Barjon, grand reporter à l’OBS, Marc Endeweld, journaliste d’investigation et Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.