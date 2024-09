information fournie par France 24 • 16/09/2024 à 23:09

L'application TikTok a jusqu'au 19 janvier 2025 pour passer sous contrôle d'un·e propriétaire américain·e mais ByteDance, sa maison-mère chinoise, n'a pas l'intention de céder la poule aux oeufs d'or. Quand Washington parle de crainte pour la démocratie américaine via une possible propagande et s'inquiète pour la sécurité nationale, l'entreprise évoque une atteinte à la liberté d'expression de ses 170 millions de tiktokers américains.