France 24 • 20/07/2020 à 13:19

Au sommaire : l'acteur et humoriste Vincent Dedienne donne la réplique à Catherine Deneuve dans le film "Terrible jungle", d'Hugo Benamozig et David Caviglioli. Récompensé par un Molière de l'humour en 2017 pour son premier seul en scène "S'il se passe quelque chose", il est devenu un talent incontournable du paysage français, jonglant habilement entre théâtre, télévision et cinéma.