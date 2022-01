Tensions en Ukraine : "dans les pays Baltes, l'OTAN s'entraine à la guerre face à la Russie"

information fournie par France 24 • 21/01/2022 à 11:40

Dans la presse ce vendredi, la Chine aux avant-postes de l’aide humanitaire aux îles Tonga dévastées par une éruption volcanique et un tsunami le 15 janvier. Alors qu’américains et russes doivent clore une séquence diplomatique sans avancées sur l’Ukraine, sur d’autres front l’OTAN se prépare à la guerre avec Moscou. C’est une diva de la chanson brésilienne, « reine insoumise » de la samba, du jazz, du hip hop, du funk et de la musique électro qui s’en est allée à 91 ans. Elza Soares icône de la cause noire, elle aura marqué des générations de brésiliens.