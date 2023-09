information fournie par France 24 • 25/09/2023 à 11:54

La Chine a dévoilé mi-septembre un plan économique pour faciliter la vie, les études et le travail des Taïwanais en Chine. Un plan décidé unilatéralement, et condamné par Taipei. La Chine ne le cache pas, ces bénéfices offerts aux Taïwanais font bien partie de son projet d’unification. Elle veut gouverner Taïwan. Reportage de Lucie Barbazanges à Kinmen, île taïwanaise prise en étau entre la Chine et Taïwan.