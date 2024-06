Table ronde : sélectionner les valeurs gagnantes de l'IA

information fournie par Boursorama • 25/06/2024 à 19:10

La 4e édition du salon digital Boursolive Les Rencontres organisé par Boursorama est consacrée à l'innovation et l'IA.

C'est LA question que tout le monde se pose : comment investir sur les valeurs IA ? Elles ont déjà beaucoup grimpé, à tel point que certains analystes parlent d'une situation de bulle. Au delà des valeurs stars qui font l'actualité, comment la révolution IA va se diffuser à d'autres secteurs de l'économie et faire des gagnants... et des perdants. Quels risques doivent être bien gardés à l'esprit quand on est investisseur individuel et qu'on veut se positionner sur cette thématique ? Quelles entreprises moins connues du grand public dans l'écosystème de l'IA méritent qu'on s'y intéresse ?

Autant de sujets thématiques débattus par nos invités : Jérôme Paradis, spécialiste produits chez ODDO BHF AM, Juliette Faure, Global Sustainable Strategy Lead pour BlackRock Systematic, Matthieu Keip, directeur de l'innovation chez Amundi Technology et David Rainville, gérant chez Sycomore AM. Découvrez le replay de cette vidéo diffusée en direct à 18h30 lundi 24 juin.