Table ronde : les entreprises face à la révolution IA

information fournie par Boursorama • 26/06/2024 à 12:30

La 4e édition du salon digital Boursolive Les Rencontres organisé par Boursorama est consacrée à l'innovation et l'IA.

Dernière des tables rondes de ces deux jours d'échange, ce débat interactif s'est concentré sur la façon dont l'IA a fait irruption dans les entreprises : étaient-elles préparées ? qu'attendent-elles de cette révolution, comment vont-elles répondre aux défis qui l'accompagnent et surtout comment appréhendent-elles les enjeux de long terme ?

Béatrice Dautzenberg, Global Director of Beauty Tech Services chez L'Oréal, Clément Feutry, data scientist et chercheur au Square Management Research Center, Franck Gayraud, directeur général d'Arcure et Luc Balleroy, directeur général adjoint d'Opinion Way étaient ensemble sur leur plateau pour partager leur éclairage et leurs enseignements sur le sujet. Découvrez le replay de cette vidéo diffusée en direct à 14h30 mardi 25 juin.