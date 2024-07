information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 16:54

L'extrême nord de la Syrie est une région sous contrôle turc de plus en plus instable. Elle est secouée par une vague de colère et de manifestations contre Recep Tayyip Erdogan. Plusieurs personnes ont été tuées lors de heurts dans des secteurs frontaliers contrôlés par la Turquie, entre des manifestants et des gardes de positions turques. Le point sur la situation avec Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvement jihadistes à France 24.