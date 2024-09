Sri Lanka : le système de santé en crise, exode massif des métiers de la santé

information fournie par France 24 • 21/09/2024 à 10:00

Ce samedi, les électeurs du Sri Lanka sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président, dans un contexte de crise économique préoccupante. Le système de santé, autrefois solide, est au bord de l’effondrement, les patients étant confrontés à un manque de médicaments, d’équipements et à des coupures d’électricité. Fournir des soins est devenu presque impossible et les salaires n'ont pas suivi le rythme de l'inflation, ce qui a incité de nombreux professionnels de la santé à rechercher des opportunités à l'étranger. Au cours des deux dernières années, un nombre record de 1 700 médecins ont émigré à l’étranger. Cet exode a eu un impact notable sur les hôpitaux ruraux, poussant davantage de personnes à se faire soigner dans la capitale nationale. Le manque de médicaments est aussi un problème persistant sur la perle de l'océan indien. Un reportage de Khansa Juned, Lea Delfolie et Rukshana Rizwie.