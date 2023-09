Sorj Chalandon : "Si je n’avais pas été battu, je n’aurais pas pu écrire cette histoire-là"

information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 11:46

Le journaliste et romancier Sorj Chalandon était notre invité ce matin. Il signe l’un des textes les plus attendus de cette rentrée littéraire avec "L’Enragé" aux éditions Grasset) dans lequel il raconte l’évasion, en 1934, de 56 enfants de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, un bagne pour enfants. 55 sont retrouvés, et un seul réussit à ne pas se faire attraper. Avec son nouveau roman, Sorj Chalandon imagine les métamorphoses d’un gamin en liberté.