Sophie Boissard (DG de Clariane) : "Les investisseurs réalisent à quel point notre secteur est incontournable !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 06/05/2025 à 14:05

Sophie Boissard, directrice générale du groupe Clariane, spécialisé dans le soin et l’accompagnement des seniors, coté sur le SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 6 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la restauration de l'image du groupe, la feuille de route et les objectifs financiers, le taux d'occupation, le manque de personnel et le cours de Bourse.