Sommet W20 en Arabie saoudite : des ONG dénoncent une mascarade face aux militantes emprisonnées

France 24 • 27/10/2020 à 19:36

Dans le cadre de la présidence saoudienne du G20, Riyad organisait la semaine dernière le Sommet "Women 20". Un événement dont le but affiché était de "favoriser l'autonomisation et un avenir plus équitable pour les femmes". De nombreuses ONG, dont Amnesty International, dénoncent une "hypocrisie éhontée". Même si des progrès ont été observés ces derniers temps pour donner plus de droits aux femmes du royaume, celles qui se sont battues pour demander ces réformes restent derrière les barreaux. Nous recevons Lina Al-Hathloul, sœur de la militante emprisonnée Loujain Al-Hathloul.