Sommet européen sur l'Ukraine : Bruxelles et Washington concluent un accord sur le GNL

information fournie par France 24 • 25/03/2022 à 17:17

Intense séquence diplomatique à Bruxelles. Après un sommet de l'Otan et du G7, jeudi 24 mars, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se retrouvent à Bruxelles ce vendredi 25 mars afin d'évoquer les sanctions contre Moscou et s’entendre sur la réponse à apporter face à la hausse des prix de l’énergie. Joe Biden était convié à cette réunion européenne. Les États-Unis et l'Union européenne ont officialisé un accord sur des livraisons américaines de gaz naturel liquéfié (GPL) à l'Europe.