Sommet Europe-Afrique à Bruxelles : repenser les relations entre les deux continents

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 14:23

Reporté de près de deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, le sixième sommet réunissant l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) se tient jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Sécurité, santé et stabilité sont les trois défis communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour "changer la donne" entre les deux continents. Les précisions de notre spécialiste des questions européennes, Caroline de Camaret.