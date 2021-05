France 24 • 01/05/2021 à 14:07

C'est une magnifique demeure seigneuriale située en Sologne. Le château de Cheverny est classé aux monuments historiques, et il a aussi inspiré Hergé pour le château de Moulinsart. C'est la même famille qui entretient avec beaucoup d'attention le site depuis plus de six siècles. Chaque nouvelle génération apporte sa pierre à l'édifice.