"Si Lula perd les élections il va à la plage, si Bolsonaro perd les élections il va en prison"

information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 14:42

A deux jours du second tour, Jair Bolsonaro, le président sortant serait derrière Luiz Inacio Lula da Silva selon les sondages (52% pour Lula contre 48% pour Bolsonaro). Une campagne présidentielle véhiculant une prolifération de fausses informations et de mensonges provenant en grande partie des réseaux sociaux, source principale d’information. Doit-on craindre "un coup d’état" en cas de non réélection de Bolsonaro ? Selon Marcia Camargos, journaliste brésilienne, membre de "Alerte France Brésil", invitée de France 24, "pire que l’armée ce sont les milices, les trafiquants, le crime organisé qui sont du côté de Bolsonaro, ils sont fortement armés". Décryptage.