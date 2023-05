Sénégal : porté disparu par son parti, l'opposant Ousmane Sonko réapparaît

information fournie par France 24 • 29/05/2023 à 00:38

Les forces de l'ordre sénégalaises ont mis fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar, ont indiqué les autorités. Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle mais menacé d'inéligibilité par des affaires judiciaires qu'il dénonce comme un complot de l'Etat, n'avait plus donné de nouvelles publiques depuis dimanche matin. Son parti l'avait alors déclaré "introuvable et injoignable". Les précisions de notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.