information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 14:52

Une robe bijoux chez Schiaparelli, des collants aux broderies précieuses chez Dior et même une princesse à cheval chez Chanel : tous les rêves sont permis cette semaine à Paris. Dans ce numéro, Louise Dupont et Pascal Mourier reviennent sur les temps forts de la semaine de la haute couture et des défilés pour la saison automne-hiver 2022.