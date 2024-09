"Rue du conservatoire" : Valérie Donzelli à la rencontre de jeunes acteurs en devenir

information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 15:07

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", rencontre avec Valérie Donzelli. Après plusieurs films de fiction, et notamment le très remarqué "La guerre est déclarée", la réalisatrice signe son premier documentaire. Dans "Rue du conservatoire", elle explore les rêves et les doutes d'une jeune troupe de comédiens en fin de formation au conservatoire. Également au programme de cette émission : une balade à la biennale d'art contemporain de Lyon et le retour de l'auteur américain Colson Whitehead avec "La règle du crime", suite très attendue de son roman "Harlem shuffle". On y retrouve son héros, Ray Carney, vendeur de meubles pas tout à fait honnête dans un New York des années 1970 ravagé par la corruption et la criminalité.