Roman Abramovitch, l'oligarque devenu négociateur

information fournie par France 24 • 30/03/2022 à 10:06

Roman Abramovitch a participé le 29 mars aux négociations entre Ukrainiens et Russes à Istanbul. Quelques jours plus tôt, il aurait déjà participé à un round de discussions à Kiev. Il aurait alors été empoisonné avec d'autres négociateurs ukrainiens. L'Union européenne, le Canada et surtout la Grande-Bretagne, l'ont placé sur leur liste des personnalités visées par des sanctions, mais pas les États-Unis. Son rôle dans les négociation pourrait être pour un espoir de rédemption. Portrait.