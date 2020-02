Robert Salis : "Les magistrats sont avant tout des humains"

France 24 • 21/02/2020 à 12:06

Décrire la lourde charge de ceux qui ont la responsabilité de juger les autres : avec son documentaire "Rendre la justice", le réalisateur Robert Salis a souhaité "donner la parole aux magistrats", pour mieux connaître "leur ressenti et leur façon de travailler". Grâce à une série de riches entretiens, Robert Salis montre la complexité du système judiciaire, et surtout les qualités et les défauts de ceux qui doivent composer avec ses failles et ses paradoxes.