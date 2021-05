Risques psycho-sociaux : quand le travail fait mal

France 24 • 03/05/2021 à 15:35

"Le travail, c'est la santé" chantait Henri Salvador. Avec un travail on gagne sa vie, on trouve une place dans la société, on peut même s'épanouir. Mais le travail peut faire très mal : stress, harcèlement, moyens inadaptés, perte de sens. Mal organisé et mal dosé il peut déclencher des douleurs physiques, un burn-out voire conduire au suicide. En économie, on appelle ces dérives les risques psycho-sociaux. Ils coûtent entre 2 et 3 milliards d'euros aux entreprises françaises chaque année. Comment les soigner et surtout comment les éviter ?