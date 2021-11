Richard Malka & Fred Bernard sur les traces du Yiddishland avec "Idiss"

information fournie par France 24 • 13/11/2021 à 13:31

"Premières" s'intéresse cette semaine à Idiss (Rue de Sèvres), l'adaptation en roman graphique par Richard Malka et Fred Bernard du récit de Robert Badinter, qui raconte le destin de sa grand-mère maternelle et de sa famille, qui ont fui l'empire russe au début du 20ème pour rejoindre la France, patrie des Droits de l'Homme et de Victor Hugo, avant d'être rattrapée par la guerre et la persécution des juifs. Le récit en images "d'une destinée singulière et le témoignage d'amour d'un petit fils".