Retraites : pourquoi c'est le brouillard total !

Ecorama : Désintoxez-moi • 13/11/2019 à 14:45

Plus on avance et moins on y voit clair sur les intentions du gouvernement ! Quid de la "clause du grand-père" ? Quid de l'age du pivot ? Quels sont les scénarios les plus probables ? Eléments de réponses avec Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Ecorama du 13 novembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com