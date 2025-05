information fournie par France 24 • 07/05/2025 à 18:07

Dans la France défaite de 1940, le clergé accueille le maréchal Pétain en sauveur. Mais quand les grandes rafles commencent à l’été 1942, des pasteurs protestants et des prélats catholiques s’insurgent contre les déportations. Leurs mots viennent briser le silence des institutions et alimenter la flamme de la Résistance, tandis que des écoles et des couvents ouvrent leurs portes aux réfugiés juifs.