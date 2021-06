France 24 • 18/06/2021 à 17:20

Après l'adoption du bitcoin comme monnaie légale par le Salvador, le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme. L'institution de Washington s'inquiète du caractère spéculatif et volatile de la première des cryptomonnaies et appelle à plus de régulation. Des critiques partagées par de nombreuses banques centrales, bien décidées à durcir leurs règles.