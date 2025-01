Réfugiés, apatrides et victimes des guerres de gangs : la triple peine des Rohingya au Bangladesh

information fournie par France 24 • 15/01/2025 à 14:36

Depuis le début des années 2010, plus d’un million de Rohingya ont trouvé refuge au Bangladesh. Cette minorité musulmane persécutée en Birmanie a subi les plus fortes exactions contre sa population de la part de la junte en 2017. L’ONU a qualifié ces exactions de génocide. Face à la junte, des groupes armés prétendent défendre la cause des Rohingya. Mais dans les camps de réfugiés, la violence a explosé ces derniers mois entre deux de ces groupes, le RSO et l’ARSA, et les Rohingya se retrouvent piégés au milieu de ce conflit fratricide, qui a causé la mort de 150 civils ces deux dernières années. Reportage sur place de Lisa Gamonet et Nabeel Ahmed.