Réforme des retraites: "Face au mécontentement, Emmanuel Macron reste inflexible"

information fournie par France 24 • 22/03/2023 à 07:56

A la Une de la presse, ce mercredi 22 mars, la détermination affichée par Emmanuel Macron face aux opposants à la réforme des retraites, toujours mobilisés pour le retrait du texte, malgré son adoption, lundi, via le 49.3. Des opposants qui dénoncent, eux, l’attitude du président, mais aussi des forces de l’ordre, accusées d’avoir opté pour une stratégie dure. Le témoignage d’Olivier Dubois sur ses 711 jours de captivité au Sahel. Et la sexualité extrême et dangereuse des éléphants de mer.