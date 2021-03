Quelles opportunités pour les obligations souveraines émergentes ?

Partenaire • 26/03/2021 à 15:53

L'année 2021 s'annonce favorable pour la dette souveraine émergente. Sur le plan macroéconomique, la réouverture des économies devrait être positive pour les pays émergents, le FMI prévoyant une croissance de 7,6%, contre 5,7% pour les pays développés. Certains pays et thématiques tireront plus particulièrement leur épingle du jeu. Romain Bordenave, Gérant Dette souveraine émergente chez Edmond de Rothschild AM, partage son analyse en vidéo.